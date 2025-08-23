Repubblica: “Kean ha chiesto scusa per il rosso, ma non si sente l’unico colpevole”

Moise Kean è diventato il simbolo della nuova stagione della Fiorentina. Dopo aver segnato il gol che ha riportato i viola in Conference e quello che ha aperto la prima sfida europea dell’anno contro il Polissya, l’attaccante ha confermato di essere decisivo. In estate ha rifiutato la clausola rescissoria da 52 milioni e la ricca offerta dell’Al Qadsiah, scegliendo invece di restare a Firenze, dove a breve firmerà un nuovo contratto. La sua espulsione per reazione a Sarapii, che lo aveva strattonato per i capelli,lo priverà probabilmente di due giornate europee, ma non ha scalfito il rapporto con compagni e società, cui ha subito chiesto scusa.
Sul campo, Kean ha mostrato di saper riprendere da dove aveva lasciato con la scorsa stagione da 25 gol. La rete dell’1-0 contro il Polissya ha messo in evidenza dribbling, fisico e potenza, mentre l’assist del 2-0 ha esaltato la sua progressione e la capacità di creare spazi. Stefano Pioli lo ha elogiato pubblicamente, sottolineandone la determinazione e la voglia di migliorarsi, pur ricordandogli la necessità di perfezionare il timing dei movimenti in profondità. Segnali che lasciano intravedere una stagione da protagonista assoluto.
Sul fronte contrattuale, l’estate viola è ruotata in gran parte attorno al suo futuro. Oltre a respingere le offerte estere, la Fiorentina e l’entourage del giocatore hanno lavorato a un rinnovo che prevede un ingaggio da circa 4,5 milioni più bonus.L’accordo, come confermato dal d.g. Alessandro Ferrari, è ormai ai dettagli e verrà formalizzato dopo la chiusura del mercato. Kean stesso ha ribadito il suo attaccamento al club, dichiarandosi motivato e desideroso di ripagare la fiducia con nuove prestazioni di alto livello. Lo scrive Repubblica Firenze.
