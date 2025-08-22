Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino,ha commentato la vittoria della Fiorentina di Stefano Pioli sul Polissya. Ecco le sue parole dopo il match di ieri sera:
Poesio: “Prevedibile il 3-5-2. Kean è il gesto che conta, dovrebbe saperlo”
Poesio sul rosso a Moise Kean, ma non solo
Appena venti minuti per mettere sulla strada giusta la quarta qualificazione consecutiva alla Conference League. Se nelle precedenti tre occasioni i playoff di andata avevano creato più di qualche grattacapo inaspettato alla Fiorentina, stavolta (complice anche il livello degli avversari, probabilmente il più basso rispetto ai precedenti) la partita d’esordio viola è scorsa via senza particolari patemi d’animo. A complicare semmai un po’ le cose ci ha pensato Moise Kean, che si è lasciato trascinare inspiegabilmente dai nervi reagendo in modo scomposto a una tirata di capelli, anzi di treccine, con un tentativo di gomitata. Che sia andata a segno o meno poco importa, è il gesto che conta e Kean dovrebbe saperlo bene. Un’ingenuità insomma, che però lo terrà fuori dalla Conference almeno due giornate. Non benissimo. Per il resto la gara giocata contro gli ucraini in Slovacchia ha fornito qualche indicazione interessante sotto l’aspetto tattico. Perché Pioli, come era in realtà abbastanza prevedibile, ha deciso di non partire subito con il più offensivo tridente optando per il più equilibrato 3-5-2 con cui la Fiorentina ha giocato per la maggior parte della scorsa stagione.
