GOSENS 7 - Anche quando non è brillantissimo come nei primi minuti si rivela esiziale in area avversaria. Corsa, tecnica, carisma, resistenza: giocatore totale.
Polissya-Fiorentina, pagelle VN: Gosens totale, Gud mattatore, Dodò ha un V8
I nostri voti ai protagonisti del match della Tatran Arena
DE GEA 7 - Si presenta tirato a lucido con una super parata a metà primo tempo. E di interventi decisivi ne compie diversi altri. Il solito
KEAN 6 - In zona gol è il solito Kean, e lo si vede subito. Ma uno come lui non può permettersi gesti come quello che lascia la squadra in 10 uomini. Per fortuna l'errore non pesa, ma che serva di lezione
