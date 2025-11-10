La Fiorentina esce dalla sfida contro il Genoa con un punto. Guardando il lato negativo la squadra di De Rossi tiene la Fiorentina ultima in classifica, senza vittorie dopo undici partite, evidenziandone i difetti già assodati: la fragilità difensiva, la difficoltà nel marcare nei calci piazzati a sfavore. Guardando invece il lato positivo il pareggio può essere anche il punto della ripartenza.
Repubblica: "Il pareggio apre a due strade. I segnali positivi da cui ripartire"
Repubblica: “Il pareggio apre a due strade. I segnali positivi da cui ripartire”
Paolo Vanoli torna a casa con qualche cosa positiva e molto su cui lavorare
Adesso Vanoli ha la sosta a disposizione per poter lavorare sui propri principi. Ma da Genova il neo tecnico viola qualcosa di buono se lo porta: dal gol di Piccoli, a segno anche in Serie A, al centro di Gudmundsson, bravo per aver calciato in maniera ottima un rigore pesante come un macigno e il più a suo agio nel 3-5-2.
