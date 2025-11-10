Calabrese: “La cura Vanoli deve ancora iniziare, ma la squadra è già cambiata

Il commento di Giuseppe Calabrese sulle pagine de La Repubblica

Redazione VN 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 10:48)

Giuseppe Calabrese, nell'edizione odierna de La Repubblica, ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Genoa:

"Dovevano accorgersene prima che il problema era Pioli. La Fiorentina vista a Genova è un’altra squadra, è più determinata. I giocatori hanno ritrovato forza e concretezza. Il pareggio non incide troppo sulla classifica, ma dimostra che il gruppo ha talento e ha la forza di risalire. Vedremo fino a dove. La cura Vanoli ancora non è iniziata, ma la sosta sarà utile per fare il punto. Vanoli deve prima migliorare la condizione fisica, e poi studiare nuove strategie tattiche".

Continua poi: "Dopo aver giocato contro Pioli, ieri si è avuta la sensazione che il gruppo sia di nuovo unito e compatto. Vanoli è uno che ha le idee chiare e questa è la sua grande occasione. Adesso la Fiorentina ha bisogno di un allenatore che riesca a ridare fiducia ai suoi giocatori e riporti serenità. Ad essere sinceri fa un po' rabbia vedere la Fiorentina come a Genova. Se avesse messo subito in campo questa voglia la classifica sarebbe diversa. Spetta a Vanoli trovare una via d’uscita, e anche un assetto che valorizzi meglio il talento che ha a disposizione".

Termina: "Non sarà un percorso facile, ma già poter contare sulla disponibilità dei giocatori è un passo avanti decisivo. A volte basta poco per ribaltare tutto. Una rinascita in due mosse, via Pradè e via Pioli. Il campionato della Fiorentina, di fatto, inizia adesso e non ci saranno altre occasioni per redimersi. O si risale con Vanoli oppure va tutto in malora".