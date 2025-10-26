Repubblica: “Fiorentina, vinci per lasciare l’ultimo posto in classifica”

Viola News
Repubblica analizza il momento della Fiorentina di Pioli
La Fiorentina si presenta al derby dell’Appennino contro il Bologna con l’obbligo di dare una svolta al proprio campionato. Il successo europeo di giovedì a Vienna ha riportato un po’ di serenità e fiducia, ma la classifica in Serie A — con soli 3 punti in 7 giornate — resta allarmante. Serve la prima vittoria per uscire dalle zone basse e ritrovare entusiasmo. La partita di oggi al Franchi (ore 18) assume quindi un valore enorme: non solo per i punti in palio, ma anche per il morale e per il futuro immediato della squadra.

Pioli, rinfrancato dal 3-0 in Conference League, si affiderà di nuovo ai titolari, chiamati a dimostrare che possono essere ancora il motore della Fiorentina. Il modulo sarà il 3-5-2 già testato e confermato in Austria, con l’obiettivo di dare equilibrio e compattezza. In porta ci sarà De Gea, protetto dal trio difensivo composto da Pongracic, Pablo Marí e Ranieri. Sugli esterni agiranno Dodo e Gosens, mentre in mezzo spazio a Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli. Davanti confermatissima la coppia Gudmundsson–Kean, con l’islandese alle spalle dell’ex juventino, pronto ad attaccare la profondità e a far salire la squadra.

L’idea di Pioli è quella di tenere la squadra corta, evitando di concedere spazi sugli esterni come accaduto contro il Como, e cercare di imporre il proprio palleggio in mezzo al campo. Ma oltre alla tattica servirà la testa: finora i viola hanno perso 11 punti da situazione di vantaggio, un dato che pesa come un macigno e che va invertito attraverso maggiore concentrazione e capacità di gestione.

L’obiettivo è chiaro: portare in campionato la stessa mentalità mostrata in Europa, quella fatta di aggressività, compattezza e voglia di vincere. I tifosi, che a Vienna hanno accompagnato la squadra con un significativo “Vi vogliamo così”, saranno ancora una volta il dodicesimo uomo. Al Franchi si attende un clima caldo, con possibile qualche striscione o presa di posizione sul tema stadio, ma soprattutto con una spinta costante verso la vittoria. Perché ora la classifica non ammette più ritardi: serve rialzarsi subito per non trasformare la stagione in una lunga rincorsa alla salvezza. Lo scrive Repubblica Firenze.

