Natali: “Pioli non è cambiato, ma adesso deve vincere. Assenza Italiano peserà”

Devo dire che ho avuto la fortuna di potermi togliere tante soddisfazioni sia in maglia rossoblù che con quella viola. A Bologna nel 2003 ho giocato la mia prima stagione in A e ho avuto il privilegio di conoscere una persona come Carlo Mazzone. Grazie a quell'esperienza sono arrivato in Nazionale
Diciamo che sono arrivato in viola da 'maturo'. Grazie a un altro grande mister come Prandelli. Non dimenticherò mai le notti in Champions, la vittoria di Liverpool ma anche il furto del Bayern negli ottavi
Una squadra che sta sorprendendo, in negativo ovviamente. La scelta di investire su un allenatore come Pioli fin qui non ha ripagato ma io penso sempre che, alla fine, la differenza la debba fare chi va in campo. Credo che le aspettative a Firenze, a inizio anno, fossero alte e questo ha giocato un brutto scherzo. Adesso servirà equilibrio
lo penso che non sia una sfida dal finale già scritto: ci sarà partita, eccome. Certo, il Bologna ha più certezze. Ma la Fiorentina non può permettersi di perdere ancora un'altra partita in casa...
No, non penso. Le esperienze vincenti che ha fatto lo hanno di sicuro arricchito e anche lo status che ha acquisito è ben diverso
Lui è un martello. Quindi senza di lui... ci sta che il Bologna qualcosa possa perdere
