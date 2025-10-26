La Fiorentina si prepara a sfidare il Bologna con una formazione profondamente rinnovata rispetto a quella vista giovedì sera in Conference League contro il Rapid Vienna. Stefano Pioli tornerà a puntare sui titolari e su quei giocatori che garantiscono maggiore esperienza e affidabilità, consapevole dell’importanza psicologica e tecnica di una partita che può segnare la svolta della stagione. L’obiettivo è dare continuità alla buona prestazione europea e trasformare quei segnali positivi in punti concreti in campionato.
CorSport: “Gudmundsson la spunta su Fazzini. Ma c’è un dubbio sul modulo”
Il tecnico viola sembra orientato a confermare il 3-5-1-1, modulo che prevede un doppio riferimento offensivo ma con ruoli ben distinti: un attaccante di supporto e uno di finalizzazione. In difesa non sono previste rivoluzioni: davanti a De Gea, confermatissimo tra i pali, torneranno Pongracic e Ranieri, entrambi riposati in Austria, insieme al sempre presente Pablo Marí al centro. A centrocampo, Dodo riprenderà il suo posto sulla fascia destra, mentre sulla sinistra Gosens, appena recuperato, parte in vantaggio su Fortini. In mezzo, Nicolussi Caviglia sarà ancora il regista basso, affiancato da Mandragora e Fagioli, quest’ultimo premiato per la brillante prova europea.
In attacco rientra dal primo minuto Moise Kean, risparmiato in Conference per recuperare pienamente la condizione fisica dopo l’affaticamento accusato a San Siro. Al suo fianco si gioca una maglia da titolare Gudmundsson, galvanizzato dal gol segnato da subentrato contro il Rapid, favorito nel ballottaggio con Fazzini. La Fiorentina si presenta così al Franchi con un mix di freschezza e solidità, determinata a dare battaglia a un Bologna in grande forma e a interrompere finalmente il digiuno di vittorie in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
