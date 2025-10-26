CorSport: “Gudmundsson la spunta su Fazzini. Ma c’è un dubbio sul modulo”

La Fiorentina si prepara a sfidare il Bologna con una formazione profondamente rinnovata rispetto a quella vista giovedì sera in Conference League contro il Rapid Vienna. Stefano Pioli tornerà a puntare sui titolari e su quei giocatori che garantiscono maggiore esperienza e affidabilità, consapevole dell’importanza psicologica e tecnica di una partita che può segnare la svolta della stagione. L’obiettivo è dare continuità alla buona prestazione europea e trasformare quei segnali positivi in punti concreti in campionato.