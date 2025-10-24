Repubblica: “Fiorentina pimpante e vivace. Il maxi turnover di Pioli funziona”

"Pimpante e vivace come il celebre valzer diventato patrimonio dell'Unesco, con un giusto approccio alla gara, una gestione fatta anche di qualità - con le giocate di Fagioli ad accendere il pomeriggio di pioggia - e un risultato mai in discussione, la Fiorentina ritrova la vittoria, batte il Rapid 3-0 e si mantiene a punteggio pieno nel girone unico di Conference League. Una vittoria che serve per il presente, ma sicuramente per il futuro, quello più prossimo chiamato Bologna, il primo dei tre impegni con Inter e Lecce in campionato che dovranno definitivamente togliere i viola dalla zona retrocessione, scacciare la paura e ridare fiato e speranza a un gruppo reduce da un avvio negativo di stagione.