Franchi, caos a Palazzo Vecchio: mozione di sfiducia nei confronti di Sara Funaro

I gruppi di opposizione del centrodestra a Palazzo Vecchio — lista Schmidt, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega — hanno annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti della sindaca di Firenze, Sara Funaro . La decisione arriva, spiegano, “alla luce delle rivelazioni della sindaca circa il rinvio dei lavori di costruzione della nuova curva Fiesole” dello stadio Franchi, informazioni che, sottolineano, “sono giunte solo a mezzo stampa e, guarda caso, successivamente alla tornata elettorale”.

In una nota congiunta, gli esponenti del centrodestra chiedono “alle altre forze di minoranza e a tutti i consiglieri di maggioranza scoraggiati e sconfortati per quanto accaduto, la disponibilità alla sottoscrizione” della mozione. L’obiettivo, aggiungono, è quello di dare un segnale politico forte contro “la mancanza di trasparenza e di rispetto nei confronti del Consiglio comunale e dei cittadini fiorentini”.