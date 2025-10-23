I gruppi di opposizione del centrodestra a Palazzo Vecchio — lista Schmidt, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega — hanno annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti della sindaca di Firenze, Sara Funaro. La decisione arriva, spiegano, “alla luce delle rivelazioni della sindaca circa il rinvio dei lavori di costruzione della nuova curva Fiesole” dello stadio Franchi, informazioni che, sottolineano, “sono giunte solo a mezzo stampa e, guarda caso, successivamente alla tornata elettorale”.
Franchi, caos a Palazzo Vecchio: mozione di sfiducia nei confronti di Sara Funaro
In una nota congiunta, gli esponenti del centrodestra chiedono “alle altre forze di minoranza e a tutti i consiglieri di maggioranza scoraggiati e sconfortati per quanto accaduto, la disponibilità alla sottoscrizione” della mozione. L’obiettivo, aggiungono, è quello di dare un segnale politico forte contro “la mancanza di trasparenza e di rispetto nei confronti del Consiglio comunale e dei cittadini fiorentini”.
Le opposizioni mettono inoltre in evidenza le “gravi incertezze che questo rinvio comporta in termini di allungamento dei tempi di cantiere”, nonché il “rischio definanziamento” del progetto e la possibile “rottura del rapporto fiduciario con la cittadinanza”. La vicenda dello stadio Franchi, concludono, rappresenterebbe per loro un “caso emblematico di cattiva gestione e di opacità amministrativa” da parte della giunta guidata da Funaro.
