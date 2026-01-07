Repubblica: “Fiorentina, Paratici e quella tranquillità che filtra dal Viola Park”

Si può parlare di una sorta di smart working: pur operando a distanza, Fabio Paratici è già pienamente immerso nella realtà della Fiorentina. Tuttavia, l’annuncio ufficiale del suo ingresso come responsabile dell’area sportiva viola richiederà ancora tempo , dal momento che il dirigente è tuttora sotto contratto con il Tottenham.

Al momento, infatti, manca l’accordo per la risoluzione del rapporto con il club londinese . Non è chiaro se la questione si risolverà in poche ore o in alcuni giorni, ma dall’ambiente del Viola Park filtra tranquillità: si tratta di una situazione considerata normale, che necessita soltanto dei tempi tecnici necessari.

La Fiorentina, da parte sua, preferisce non interferire direttamente nei rapporti tra Paratici e il Tottenham, attendendo che la vicenda si chiuda in modo naturale. Non è però escluso che il club viola possa intervenire per facilitare l’intesa, eventualmente anche con un indennizzo.Per ora, la linea scelta è quella dell’attesa. Lo scrive Repubblica Firenze.