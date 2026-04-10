Repubblica: “Fiorentina, notte fonda. Al ritorno l’impresa appare lontana”

Notte amara per la Fiorentina, travolta 3-0 dal Crystal Palace nell’andata dei quarti di Conference League. A Selhurst Park i viola pagano errori, fragilità difensive e poca incisività, cedendo sotto i colpi degli inglesi già tra primo e secondo tempo. Dopo un avvio equilibrato, la squadra di Vanoli si scioglie progressivamente, concedendo troppo e senza riuscire a reagire con continuità.

Il passivo pesa e complica enormemente il cammino europeo: servirà una vera impresa al ritorno per ribaltare il risultato e tenere viva la competizione. La Fiorentina dovrà ritrovare solidità e concretezza, soprattutto dietro, dove le disattenzioni sono costate caro. Al Franchi servirà una prova perfetta, perché così la qualificazione appare lontanissima. Lo scrive la Repubblica