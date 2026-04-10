Gazzetta: “No trips for cats: Fiorentina turista sprovveduta in Inghilterra”

A Selhurst Park la Fiorentina si trasforma in una sorta di “turista smarrito”, incapace di parlare la lingua della partita: no trips for cats, direbbe Paolo Bertolucci, con i viola travolti 3-0 dal Crystal Palace . Gli inglesi aggrediscono subito, impongono ritmo e fisicità e non lasciano respiro, colpendo con Mateta su rigore, Mitchell e Sarr. La squadra di Vanoli appare in difficoltà fin dai primi minuti, incapace di costruire gioco e troppo fragile sugli esterni, dove nasce gran parte del dominio inglese.

Il piano tattico salta quasi subito e la Fiorentina finisce schiacciata, aggrappandosi più alle parate di De Gea e alla resistenza centrale che a una vera reazione. Nella ripresa qualche segnale arriva, ma è troppo poco e troppo tardivo: le occasioni sprecate confermano il momento complicato, anche senza Kean. Il risultato lascia pochi appelli: servirà un’impresa al ritorno, perché questo “viaggio” europeo rischia seriamente di essere già finito