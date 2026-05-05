Repubblica: “Fiorentina, imbarcata inaccettabile per atteggiamento”

La Fiorentina rimedia una sconfitta pesantissima a Roma, nonostante una buona classifica. La squadra non è mai entrata in partita.

"Una imbarcata inaccettabile per l'atteggiamento messo e vista la tranquillità di classifica". Non usa mezze misure Repubblica per descrivere la pessima prestazione della Fiorentina a Roma contro i giallorossi. Dopo sette risultati utili in fila questo è un grosso passo indietro per una squadra letteralmente spazzata via, per una sconfitta non storica ma significativa per un finale di stagione in cui tutti si aspettavano qualcosa di diverso. Una partita non riassumibile in nessun modo, senza centravanti e senza riferimenti né mordente.