"Una imbarcata inaccettabile per l'atteggiamento messo e vista la tranquillità di classifica". Non usa mezze misure Repubblica per descrivere la pessima prestazione della Fiorentina a Roma contro i giallorossi. Dopo sette risultati utili in fila questo è un grosso passo indietro per una squadra letteralmente spazzata via, per una sconfitta non storica ma significativa per un finale di stagione in cui tutti si aspettavano qualcosa di diverso. Una partita non riassumibile in nessun modo, senza centravanti e senza riferimenti né mordente.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Fiorentina, imbarcata inaccettabile per atteggiamento”
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Repubblica: “Fiorentina, imbarcata inaccettabile per atteggiamento”
La Fiorentina rimedia una sconfitta pesantissima a Roma, nonostante una buona classifica. La squadra non è mai entrata in partita.
Malissimo—
Quella di Roma è stata una non-partita, con i viola quasi sparring partner: di buono c'è solo la classifica, visto che servirebbero ormai incroci quasi impossibili per arrivare allo spareggio retrocessione. Paratici dovrà lavorare per resettare il gruppo e un ambiente che deve svoltare nella prossima stagione. Intanto manca un punto per la salvezza aritmetica contro il Genoa, per chiudere una stagione pessima e anticipare una rivoluzione estiva non più rimandabile.
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