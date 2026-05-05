CorFio: “Paratici riconoscente a Vanoli, ma non ha deciso di proseguire con lui”

Nel caso della Fiorentina, le parole di Fabio Paratici confermano una linea molto chiara: fino al raggiungimento della salvezza aritmetica non ci saranno decisioni definitive sul futuro di Paolo Vanoli. Il dirigente, nel pregara, ha ribadito fiducia nel lavoro dell’allenatore e del suo staff, sottolineando il percorso di crescita della squadra e i risultati ottenuti in stagione.

Dietro questa posizione pubblica, però, resta una situazione aperta. Il confronto sul futuro ci sarà solo a obiettivo raggiunto e la decisione finale dipenderà comunque dalla società, visto che l’eventuale rinnovo non è automatico . Paratici, in questa fase, sembra aver scelto una strategia di tutela del tecnico, pur mantenendo piena libertà di valutazione per il futuro.

Nel frattempo il club si sta già muovendo sul mercato degli allenatori: sono stati sondati profili di alto livello come Enzo Maresca e Roberto De Zerbi (citati nel testo come Maresca e altri), oltre a tecnici emergenti come Andoni Iraola e Fabio Grosso. L’idea è quella di individuare un profilo moderno, propositivo e capace di lavorare con i giovani, mentre Paratici ribadisce di essere concentrato sul presente e sulla chiusura della stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.