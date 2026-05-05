Nel post-partita di Fiorentina a Roma si è aperto anche il capitolo futuro di Fabio Paratici e dell’allenatore Paolo Vanoli. Il dirigente viola ha lasciato intendere che, una volta raggiunta la salvezza, ci sarà un confronto con il tecnico per analizzare la stagione e pianificare la prossima, aprendo di fatto anche alla possibilità di un rinnovo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Paratici apre al rinnovo di Paolo Vanoli”. Il punto su Grosso e Sarri
La Nazione
Nazione: “Paratici apre al rinnovo di Paolo Vanoli”. Il punto su Grosso e Sarri
Tra i nomi circolati c’è soprattutto quello di Fabio Grosso, oggi al Sassuolo, considerato un profilo concreto per la prossima stagione
Le sue parole, però, non chiudono le incertezze: il futuro di Vanoli resta legato a una valutazione complessiva del club, che continua a monitorare alternative per la panchina. Tra i nomi circolati c’è soprattutto quello di Fabio Grosso, oggi al Sassuolo, considerato un profilo concreto per la prossima stagione, con altri allenatori come Maurizio Sarri sullo sfondo.
La situazione resta quindi aperta: da una parte la volontà di programmazione e continuità, dall’altra l’ipotesi di un cambio tecnico. Tutto dipenderà dalle decisioni del club nelle prossime settimane, con il dialogo tra dirigenza e allenatore che diventerà centrale una volta archiviata la salvezza matematica. Lo scrive la Nazione.
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