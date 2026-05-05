Nazione: “Paratici apre al rinnovo di Paolo Vanoli”. Il punto su Grosso e Sarri

Nel post-partita di Fiorentina a Roma si è aperto anche il capitolo futuro di Fabio Paratici e dell’allenatore Paolo Vanoli. Il dirigente viola ha lasciato intendere che, una volta raggiunta la salvezza, ci sarà un confronto con il tecnico per analizzare la stagione e pianificare la prossima, aprendo di fatto anche alla possibilità di un rinnovo.