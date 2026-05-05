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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Meglio Gudmundsson e Harrison di Braschi? E Vanoli ringrazi Sarri”

Corriere dello Sport

CorSport: “Meglio Gudmundsson e Harrison di Braschi? E Vanoli ringrazi Sarri”

Copertina Vanoli Paratici
Se Vanoli rimasto a +9 dalla Cremonese deve ringraziare la Lazio di Sarri. La Roma quel punticino dovrà farlo in più alla Juve
Redazione VN

Il Corriere dello Sport analizza la gara tra Fiorentina e Roma. Gasp è partito con Pisilli sulla trequarti, ma gli sono bastati cinque minuti per capire che il modo migliore per dominare il vertice basso del 4-1-4-1 altrui, cioè Fagioli, fosse quello di sovrastarlo in fisicità: così il ragazzo cresciuto a Trigoria si è subito scambiato di posto con Cristante, che ha “rotto” le linee di Vanoli come meglio non avrebbe potuto. La Roma ha colpito sfruttando il pressing, la riconquista alta e la scarsa vena offensiva di una Fiorentina troppo arrendevole.

Le assenze di Kean e Piccoli hanno certamente inciso, però non possono essere un alibi. O almeno non del tutto: gli ospiti non hanno peccato di precisione sotto porta, bensì di creatività. E se il debuttante Braschi, 19 anni, ha creato l’unico pericolo nei 90 minuti qualcosa vorrà pur dire. Chissà perché bisogna sempre affidarsi a soluzioni fantasiose, come l'irriconoscibile islandese Gudmundsson falso nove accanto a un inglese (Harrison) altrettanto spaesato, anziché puntare con decisione sul made in Italy. La domanda resta aperta e interroga l’intero sistema.

Vanoli ha tre match tosti all'orizzonte - Genoa, Juve e Atalanta - ma gli basta un pareggio per brindare alla salvezza. Se è rimasto a +9 dalla Cremonese deve ringraziare la Lazio di Sarri. La Roma quel punticino dovrà farlo in più alla Juve negli ultimi 270’ del campionato (Parma, Lazio e Verona), cercando pure di tenere a debita distanza il Como (ora a -2) per salvare eventualmente il posto in Europa League se l'esito della Coppa Italia, con una vittoria biancoceleste, dovesse spedire la sesta in Conference.

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