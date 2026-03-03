Repubblica: “Fiorentina, ha davvero senso dispendere le energie in Conference?”

Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica Firenze, ha parlato della sconfitta della Fiorentina arrivando alla conclusione di abbandonare l'idea di vincere la Conference:
Non c’è niente da fare, la Fiorentina è questa: una squadra incapace di cogliere l’attimo, frastornata da se stessa e chiusa nei propri limiti, difficili perfino da definire. La qualità per tirarsi fuori da una classifica complicata ci sarebbe anche, ma tutto il resto viaggia sulle montagne russe di una stagione controvento. A questo punto fare calcoli serve a poco, perché manca la continuità minima per dare senso a qualsiasi proiezione. E viene naturale chiedersi se abbia davvero senso disperdere energie in Europa o se non sia più realistico concentrarsi solo sul campionato, visto che in queste condizioni pensare di vincere la coppa appare un’impresa quasi impossibile.
