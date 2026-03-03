Gazzetta: “Fiorentina non pervenuta. La classifica continua a fare paura”

Viola News
Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina vista a Udine
Viola non pervenuta nel primo tempo e neppure nel secondo, quando Vanoli mette dentro Ndour e Comuzzo per Brescianini e Pongracic. Nessun tiro in porta e De Gea che due volte interviene su Davis, ma non può fare miracoli. L'Udinese quando riparte è verticale e rapida, la Fiorentina macchinosa e fumosa.

Davis è imprendibile e l'arrugginito Rugani è costretto a fermarlo fallosamente in area: 2-0 dal dischetto. Subito dopo Runjaic lo toglie mandando in campo Buksa (standing ovation per Davis) e il deb Mlacic, difensore a lungo corteggiato dall'Inter, Vanoli risponde con Fabbian e Piccoli per Kean e Mandragora senza produrre il minimo accenno di reazione.

Rugani conclude la sua giornata horror facendosi superare da Buksa lanciato da Miller a pochi secondi dal fischio finale: 3-0 impietoso, con la classifica che è gioia per l'Udinese ma per la Viola continua a fare paura. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

