Gazzetta: “Fiorentina non pervenuta. La classifica continua a fare paura”

Viola non pervenuta nel primo tempo e neppure nel secondo, quando Vanoli mette dentro Ndour e Comuzzo per Brescianini e Pongracic. Nessun tiro in porta e De Gea che due volte interviene su Davis, ma non può fare miracoli. L'Udinese quando riparte è verticale e rapida, la Fiorentina macchinosa e fumosa.