Poesio: “Ranieri nervoso. Tabella Ferrari? Meglio non fare calcoli”
"La prossima, col Parma, appare come l’ennesima partita decisiva della stagione. E i precedenti fanno tremare le gambe"
Si è rivista in compenso una buona dose di nervosismo con Ranieri alla testa dei rivoltosi (contro arbitro e avversari) di turno e la consueta pochezza che ancora una volta ha finito per condannare la Fiorentina. Zero punti dunque quando mancano 11 partite alla fine del campionato e i margini per gli errori si assottigliano sempre di più. Prima della gara il direttore generale Ferrari aveva voluto rimarcare la validità della sua personale tabella salvezza presentata attraverso il canale ufficiale della società lo scorso primo gennaio: sette vittorie e otto pareggi. Da allora la Fiorentina ha raccolto quattro successi e tre pari in dieci gare. Secondo il conteggio dunque i viola potrebbero permettersi solo altre tre sconfitte da qui a maggio. Difficile sinceramente pensare possa essere così visto quanto espresso dai viola e considerati gli avversari, tra cui Inter, Roma, Juventus Atalanta (tanto per dirne quattro) che la Fiorentina dovrà ancora affrontare. Meglio evitare calcoli insomma e affrontare la salita verso la salvezza partita dopo partita. La prossima, col Parma, appare come l’ennesima partita decisiva della stagione. E i precedenti fanno tremare le gambe.
