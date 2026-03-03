CorFio: “Astori sarebbe stato inamovibile in questa Fiorentina. Davide manca eccome”

Viola News
Corriere Fiorentino

Davide Astori
Il Corriere Fiorentino su Astori
Redazione VN

In Udinese-Fiorentina è stato ricordato Davide Astori. A breve saranno 8 anni dalla sua scomparsa. Il Corriere Fiorentino l'ha ricordato così:

Una cosa è certa. In questa Fiorentina, Astori sarebbe stato inamovibile. E chissà. Magari con la sua leadership calma avrebbe evitato che paura e ansie varie diventassero i peggiori avversari. Un ricordo struggente, quello celebrato ieri prima del match, come struggente è ogni volta tornare con testa e cuore a quella maledetta giornata. Ma il calcio, si sa, così come il calcio, deve andare avanti. E così veniamo alla partita, e alla risposta a quelle domande sull’abito scelto da Vanoli per la serata. Un 3-5-2 che non si vedeva da mesi e del quale sinceramente non si sentiva la mancanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA