Dopo la pesante sconfitta all’Olimpico, Nicolò Fagioli è stato uno dei pochi a presentarsi davanti ai media assumendosi le responsabilità della stagione della Fiorentina. Il centrocampista ha chiesto scusa ai tifosi, ma soprattutto ha espresso chiaramente la volontà di restare e diventare un punto fermo del nuovo progetto viola. Fagioli ha dichiarato di trovarsi molto bene a Firenze e di voler contribuire a riportare la squadra a livelli più ambiziosi, lontani dalla lotta salvezza vissuta quest’anno.
Repubblica Firenze
Repubblica: “Fagioli via dalla Fiorentina a un’unica condizione, i primi sondaggi”
La Fiorentina considera Fagioli centrale nel progetto tecnico del futuro, anche grazie alla crescita mostrata nel nuovo ruolo di regista davanti alla difesa ideato da Paolo Vanoli. Dopo qualche difficoltà iniziale, il giocatore si è adattato bene a questa posizione, diventando uno degli elementi più positivi del finale di stagione. Il club non sembra intenzionato a cederlo, se non davanti a offerte molto elevate, nonostante alcuni interessi provenienti dal Milan e dalla Premier League.
Nel frattempo Fagioli ha fissato obiettivi ambiziosi per le ultime tre partite di campionato, chiedendo alla squadra di puntare a tre vittorie e non soltanto al punto necessario per la salvezza matematica. In vista della sfida contro il Genoa, Vanoli spera di recuperare Piccoli almeno per la panchina, mentre Parisi dovrebbe tornare titolare. Gudmundsson, ex della partita, sarà ancora utilizzato nel ruolo di falso nove. Lo scrive Repubblica Firenze.
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