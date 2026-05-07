Repubblica: “Fagioli via dalla Fiorentina a un’unica condizione, i primi sondaggi”

Dopo la pesante sconfitta all’Olimpico, Nicolò Fagioli è stato uno dei pochi a presentarsi davanti ai media assumendosi le responsabilità della stagione della Fiorentina. Il centrocampista ha chiesto scusa ai tifosi, ma soprattutto ha espresso chiaramente la volontà di restare e diventare un punto fermo del nuovo progetto viola. Fagioli ha dichiarato di trovarsi molto bene a Firenze e di voler contribuire a riportare la squadra a livelli più ambiziosi, lontani dalla lotta salvezza vissuta quest’anno.