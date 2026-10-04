Vanoli sorride per i progressi dei suoi giocatori in Nazionale: Mastantuono ha dichiarato che la Fiorentina gli sta cambiando la vita e, nei giorni dell’addio di Messi alla Selección, è tra i candidati a raccoglierne l’eredità. Fagioli, rilanciato proprio dal tecnico viola, ha invece disputato due prove convincenti in Nations League, ricevendo da Mancini la maglia numero 10. Dopo aver trascinato l’Italia alla vittoria contro la Turchia a Bursa, si è confermato da mezzala a Saint-Denis contro la Francia, semifinalista del Mondiale. Una prestazione meno appariscente ma tecnicamente positiva: tre passaggi chiave, 100% di appoggi riusciti, due filtranti, 88% di precisione nei passaggi, 55 palloni toccati e 73% di passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo. Intanto Vanoli ha chiuso ieri la seconda settimana di lavoro al Viola Park con un allenamento congiunto con la Primavera.

Mancini ha elogiato Fagioli, accostandolo a Verratti nel percorso che dovrà portare l’Italia prima all’Europeo e poi al Mondiale: «Sotto l’aspetto del palleggio e della qualità avevamo bisogno di alzare il livello. A Nicolò ho consegnato la maglia numero 10 e gli ho chiesto di giocare con tranquillità e personalità, proprio come sa fare lui. Può agire da regista e da mezzala d’impostazione, un po’ come faceva Verratti nel nostro primo ciclo. Ha tanta qualità, sa gestire la pressione e ci permette di uscire puliti dal primo palleggio. Ci vuole tempo per far crescere questi ragazzi, ma la strada è quella giusta».

Vanoli ritroverà quindi un Fagioli più fiducioso e indicazioni utili per il progetto di affiancarlo a Oulai in un doppio play. Una soluzione ancora difficile da proporre, perché la Fiorentina deve trovare equilibrio, ma potenzialmente capace di aumentare la qualità e dare una svolta alla stagione. Christ si è trovato bene in un centrocampo a due in Nazionale, mentre Nicolò ha dimostrato di poter giocare sia da regista sia da mezzala: insieme potrebbero dividersi interdizione e impostazione. Vanoli ha confermato questa prospettiva a Sky: «Lo scorso anno Fagioli ha fatto il play, ma può fare la mezzala e anche il doppio play che sarà la nostra strada futura». Lo scrive Repubblica Firenze.