Repubblica: “Europa League? Possibile per la Fiorentina solo vincendo una coppa”

Fogli, calcoli e statistiche confermano una realtà chiara per la Fiorentina: raggiungere gli obiettivi stagionali tramite la Serie A appare estremamente difficile. Il traguardo inizialmente dichiarato, fare meglio dei 65 punti della scorsa stagione e centrare l’Europa League, richiederebbe un ritmo quasi impossibile dopo un avvio con soli 4 punti in otto gare. Storicamente, i viola hanno fatto peggio solo nel 1977-78, quando nelle prime otto giornate raccolsero appena tre punti. Per eguagliare o superare la scorsa annata, servirebbe una media superiore ai due punti a partita nelle restanti 30 gare, un’impresa difficile da realizzare solo sul campo.