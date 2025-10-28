David De Gea ha scelto di farsi avanti in un momento complicato per la Fiorentina, affrontando la sala stampa nonostante la sua naturale riservatezza. Antidivo per eccellenza, il portiere spagnolo si è sentito in dovere di prendere la parola come leader del gruppo, indicandone la strada e cercando di trasmettere sicurezza ai compagni: «Dobbiamo rimanere uniti assieme ai tifosi, è durissima anche per loro ma dobbiamo seguire lo stesso percorso». De Gea invita i giovani e chiunque senta pressione a scacciare la paura, sottolineando che solo affrontando la difficoltà con coraggio si può invertire il trend negativo e iniziare a ottenere risultati positivi.
Nazione su De Gea: “Ci mette la faccia. E chi lo conosce sa quanto gli sia costato”
Il portiere non si limita alle parole: pochi minuti dopo la partita con il Bologna ha condiviso su Instagram una foto abbracciato a Dodo, scrivendo “Tutti insieme”, un gesto di sostegno verso il compagno per l’errore clamoroso in pieno recupero che avrebbe potuto consegnare la vittoria agli avversari. Questo piccolo atto di vicinanza sottolinea il ruolo di De Gea come collante dello spogliatoio, capace di infondere fiducia e mantenere alto il morale anche nei momenti più difficili.
Le immagini della panchina disperata e di Pioli impotente davanti a uno spazio aperto per il tiro rimangono emblematiche dello stato della Fiorentina: un gruppo in difficoltà che cerca punti di riferimento. In questa fase, figure come De Gea diventano fondamentali, non solo per le parate, ma soprattutto per la capacità di guidare mentalmente la squadra, offrendo sostegno, ottimismo e compattezza in un momento in cui il percorso verso la vittoria appare ancora lungo e irto di ostacoli. Lo scrive la Nazione.
