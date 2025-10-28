Nazione su De Gea: “Ci mette la faccia. E chi lo conosce sa quanto gli sia costato”

David De Gea ha scelto di farsi avanti in un momento complicato per la Fiorentina, affrontando la sala stampa nonostante la sua naturale riservatezza. Antidivo per eccellenza, il portiere spagnolo si è sentito in dovere di prendere la parola come leader del gruppo, indicandone la strada e cercando di trasmettere sicurezza ai compagni: «Dobbiamo rimanere uniti assieme ai tifosi, è durissima anche per loro ma dobbiamo seguire lo stesso percorso». De Gea invita i giovani e chiunque senta pressione a scacciare la paura, sottolineando che solo affrontando la difficoltà con coraggio si può invertire il trend negativo e iniziare a ottenere risultati positivi.