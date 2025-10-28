Nazione si sofferma su Jacopo Fazzini. L'ex centrocampista dell'Empoli non ha visto il campo contro Rapid Vienna e contro Bologna, un mistero:
Nazione e il mistero Fazzini: "Venga spiegato il suo mancato impiego"
La Nazione
Nazione e il mistero Fazzini: “Venga spiegato il suo mancato impiego”
Nazione su Jacopo Fazzini
Tutto questo senza dimenticare il non impiego di Fazzini. No, nemmeno nella girandola delle sostituzioni e nemmeno quando si è presentata la squadra in campo con un assetto tutto offensivo. Altro giro e altro mistero. Da risolvere in fretta, sia chiaro.
