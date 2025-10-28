La Fiesole infrange il tabù della Serie B, CorFio: “Non succedeva da tempo”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul clima di contestazione presenta al Franchi contro il Bologna. La Fiorentina è penultima e la parola "Serie B" inizia a spaventare la tifoseria:
Il tabù «serie B» si è infranto domenica sera, dopo il terzo gol del Bologna poi revocato dal Var. Nella contestazione della tifoseria viola il rischio di una retrocessione non era mai stato preso in considerazione, nemmeno nei momenti più bui della gestione Commisso, ma domenica il Franchi ha urlato tutto il suo malumore, arrivando a ipotizzare lo scenario della serie cadetta con tutte le conseguenze del caso. «Se andate in B...» è un coro che non si sentiva da parecchi anni al Campo di Marte, anche perché da parecchi anni la Fiorentina non si trovava invischiata in zone così basse. Eppure il malessere è cresciuto partita dopo partita, ed è sfociato nei cori e nei fischi piovuti dagli spalti. Non solo, perché dopo aver messo nel mirino il d.s. Pradè adesso la critica si è spostata su tutta la società (definita inesistente), d.g. Ferrari incluso almeno a giudicare da quanto avvenuto in tribuna. La condizione precaria del Franchi non ha certamente favorito Pioli e la sua squadra (anche i cantieri c’erano anche la scorsa stagione), ma gli appena 19 mila paganti di due giorni fa raccontano bene di quanto la disaffezione stia diventando sempre più qualcosa di reale.
