Polverosi: “Holm l’ha combinata grossa, altrimenti il 2-2 sarebbe stato un miraggio”

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si concentra ancora su Fiorentina-Bologna e sul rosso a Holm che ha condizionato la gara. Ecco le sue parole:
Non il gioco, non le occasioni da gol, ma la capacità di sfruttare certi episodi favorevoli può essere un segnale. Ora, siccome un segnale c'era stato (o meglio, così era sembrato) col 3-0 di Vienna, bisogna andare non cauti, di più. Per oltre un'ora la Fiorentina è stata ancora una volta una "non squadra", inespressiva e senza forma, l'esatto contrario del Bologna. A San Siro, contro il Milan, l'episodio (la mano di Parisi strusciata sul volto di Gimenez) aveva portato i viola alla sconfitta, stavolta l'episodio del secondo giallo di Holm, in mezzo a rigori visti e non visti, ha portato il pareggio. Holm l'ha combinata grossa (secondo giallo per un fallo a metà campo), ma la Fiorentina ha saputo sfruttarlo in pieno: senza quell'espulsione il 2-2 sarebbe stato quasi un miraggio per i viola.
