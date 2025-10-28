Stefano Pioli immagina la sua Fiorentina solida ma anche spensierata, pronta ad affrontare con coraggio la sfida di San Siro contro l’Inter. Dopo il pirotecnico pareggio con il Bologna, arrivato al termine di oltre cento minuti di gioco, il tecnico viola prepara il secondo impegno al Meazza in dieci giorni – dopo quello con il Milan – consapevole che serva un cambio di passo rispetto alle ultime prestazioni. La gara arriva in un periodo fitto di impegni (quattro partite in undici giorni), e alcune risposte negative da parte di singoli spingono Pioli a valutare più di un cambio nella formazione titolare, pur mantenendo il modulo di riferimento, il 3-5-2.
I cambi di Pioli, Nazione: “C’è Comuzzo. Dentro anche Ndour e Sohm. E Fortini?”
In difesa, l’esclusione più probabile è quella di Pablo Marí, apparso in difficoltà e autore di un errore decisivo contro il Bologna. Al suo posto potrebbe tornare titolare Comuzzo, pienamente recuperato e pronto ad affiancare Pongračić (spostato centrale) e Ranieri nella linea a tre. Le modifiche più importanti, però, sono attese a centrocampo: Fagioli e Mandragora rischiano la panchina dopo prove deludenti, con Ndour e Sohm pronti a subentrare per dare più energia e solidità. Anche sulle corsie laterali ci sono valutazioni in corso: Fortini, classe 2006, si candida per una maglia da titolare dopo il buon impatto avuto contro il Bologna, potendo prendere il posto di un Gosens apparso in calo di condizione, mentre Dodò non è del tutto sicuro della conferma.
Davanti, Pioli dovrebbe confermare la coppia Gudmundsson–Kean, una delle poche certezze in un momento di forte instabilità tecnica. Sarà un turno infrasettimanale cruciale, che la Fiorentina dovrà affrontare con attenzione e determinazione per cercare di chiudere una crisi che dura ormai da troppe settimane. Il tecnico chiede una squadra concentrata, ordinata ma anche libera di osare, capace di ritrovare convinzione e spirito, elementi indispensabili per uscire da un periodo tanto complesso quanto delicato. Lo scrive la Nazione.
