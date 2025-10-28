I cambi di Pioli, Nazione: “C’è Comuzzo. Dentro anche Ndour e Sohm. E Fortini?”

In difesa, l’esclusione più probabile è quella di Pablo Marí, apparso in difficoltà e autore di un errore decisivo contro il Bologna. Al suo posto potrebbe tornare titolare Comuzzo, pienamente recuperato e pronto ad affiancare Pongračić (spostato centrale) e Ranieri nella linea a tre. Le modifiche più importanti, però, sono attese a centrocampo: Fagioli e Mandragora rischiano la panchina dopo prove deludenti, con Ndour e Sohm pronti a subentrare per dare più energia e solidità. Anche sulle corsie laterali ci sono valutazioni in corso: Fortini, classe 2006, si candida per una maglia da titolare dopo il buon impatto avuto contro il Bologna, potendo prendere il posto di un Gosens apparso in calo di condizione, mentre Dodò non è del tutto sicuro della conferma.