Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato della Fiorentina. Daniele Pradè ha speso 92 milioni ma per adesso i risultati sul campo non si vedono:
CorFio e il mercato: “Spesi 92mln ma i nuovi rimangono in panchina”
Novantadue milioni spesi tra riscatti e nuovi acquisti per 4 punti in otto giornate: la consequenzialità non era stata immaginata in tali termini, ed è per questo che l’ultima sessione di mercato non può essere ignorata nella valutazione delle criticità accumulate dalla Fiorentina. Uno dei dati più significativi arriva dalla classifica dei calciatori più impiegati: il primo volto, Nicolussi Caviglia, si trova appena in ottava posizione. L’ex Venezia, peraltro arrivato in viola in tempo utile per debuttare solo alla terza giornata, ha raccolto 436 minuti in sei presenze. Alle sue spalle si trova Fazzini, 12º nell’intera rosa (336 minuti), seguito da Piccoli (278) e Sohm (241). Ben più staccati Dzeko (17º con 127 minuti) e Viti (19º con 59). L’unico in ascesa è Fortini, rientrato dal prestito alla Juve Stabia e protagonista di 114 minuti nell’ultimo mese. La gara col Bologna è stata un’amara fotografia anche in tale ottica, con il solo Nicolussi tra i nuovi acquisti in campo dal 1’ (record negativo dalla chiusura della sessione stessa); il classe 2000 è oltretutto l’unico che dal mercato ha fin qui prodotto anche in termini statistici, con l’assist per il gol di Kean contro la Roma.
