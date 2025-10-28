Caso Franchi, in arrivo fondi dal Ministero. Ma rischiano di non bastare

Il governo ha stanziato 100 milioni di euro per il fondo dedicato agli stadi in vista degli Europei del 2032, che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha spiegato che il fondo, inserito nella legge di bilancio e nel decreto sport, dovrà sostenere i progetti di ammodernamento degli impianti coinvolti. Tuttavia, la cifra dovrà essere suddivisa tra tutti gli stadi candidati o selezionati dalla Figc, rendendo incerta la quota destinata al Franchi, che necessita di almeno altri 100 milioni per completare il secondo lotto del restyling.

La Fiorentina, inizialmente disponibile a contribuire con circa 50 milioni, potrebbe riconsiderare la propria posizione a causa dei ritardi nei lavori. In questo contesto, il regolamento in arrivo sarà decisivo per chiarire come verranno distribuiti i fondi. Intanto, Maurizio Sessa, nominato commissario straordinario per gli stadi, avrà il compito di coordinare gli interventi e accelerare le procedure. Per il Franchi, ancora alle prese con nodi finanziari e burocratici, l’accesso a questo fondo rappresenta una speranza decisiva per non rallentare ulteriormente il progetto. Ne scrive stamani la Nazione.