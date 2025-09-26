Repubblica: “Ecco il modulo provato da Pioli. Comuzzo cambia ruolo?”

Viola News
Comuzzo che con il Pisa potrebbe agire nel 4- 2- 3- 1 terzino di destra e con Dodò alto nella linea dei trequartisti
Possibile sorpresa di formazione della Fiorentina con il Pisa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in questi giorni le esercitazioni tattiche di Pioli hanno alternato la difesa a tre con l’assetto a quattro visto con il Como, con Comuzzo che potrebbe agire nel 4- 2- 3- 1 terzino di destra e con Dodò alto nella linea dei trequartisti, mentre con il mantenimento della linea a tre Pietro sarebbe nei tre centrali proprio con Ranieri e Pongracic.

Davanti, per mettere Kean più possibile in una zona di comfort Pioli sta pensando a un assetto a un’unica punta, Kean appunto, con Gudmundsson e Fazzini dietro. Da capire, come detto, se l’islandese e il viareggino saranno insieme a Dodò parte del tridente nel 4- 2- 3- 1, oppure se con la linea a tre dietro saranno i due trequartisti.

