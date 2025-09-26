Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sigma Olomouc e Roma, il Franchi si scalda: si capirà tanto sul tifo viola

Corriere dello Sport

Sigma Olomouc e Roma, il Franchi si scalda: si capirà tanto sul tifo viola

Sigma Olomouc e Roma, il Franchi si scalda: si capirà tanto sul tifo viola - immagine 1
La Curva Fiesole si scalda in vista della Conference e della Roma
Redazione VN

Dopo Pisa, doppia sfida al Franchi, prima col Sigma Olomouc, poi contro la Roma. Due gare per chiudere il secondo ciclo prima di una nuova pausa Nazionali: due scontri cruciali da giocare in casa, con la Fiorentina che ha aperto nelle ultime 48 ore la prevendita per entrambi gli eventi.

Il piatto forte è previsto domenica 5 ottobre, ore 15, con l'arrivo della Roma; tre giorni prima il debutto nel girone di Conference contro i cechi, sesti in campionato. Centottanta minuti che diranno tanto anche sul sentimento del popolo viola.

I gruppi organizzati a Pisa non ci saranno e - anche in base al risultato dell'Arena Garibaldi - già giovedì al Franchi capiremo se la contestazione proseguirà. Intanto l'apertura della prevendita è stata salutata sui social dallo scetticismo dei tifosi, con alcuni commenti che, seguendo il copione tracciato dalla Fiesole domenica scorsa, invitano a una reazione di carattere da parte della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Tattica e tanto lavoro fisico: così la Fiorentina prepara la sfida al Pisa
Fiorentina, il programma di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA