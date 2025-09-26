Sigma Olomouc e Roma, il Franchi si scalda: si capirà tanto sul tifo viola

La Curva Fiesole si scalda in vista della Conference e della Roma

Dopo Pisa, doppia sfida al Franchi, prima col Sigma Olomouc, poi contro la Roma. Due gare per chiudere il secondo ciclo prima di una nuova pausa Nazionali: due scontri cruciali da giocare in casa, con la Fiorentina che ha aperto nelle ultime 48 ore la prevendita per entrambi gli eventi.

Il piatto forte è previsto domenica 5 ottobre, ore 15, con l'arrivo della Roma; tre giorni prima il debutto nel girone di Conference contro i cechi, sesti in campionato. Centottanta minuti che diranno tanto anche sul sentimento del popolo viola.

I gruppi organizzati a Pisa non ci saranno e - anche in base al risultato dell'Arena Garibaldi - già giovedì al Franchi capiremo se la contestazione proseguirà. Intanto l'apertura della prevendita è stata salutata sui social dallo scetticismo dei tifosi, con alcuni commenti che, seguendo il copione tracciato dalla Fiesole domenica scorsa, invitano a una reazione di carattere da parte della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.