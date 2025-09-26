Fiorentina, quando la tavola diventa una sorta di rifugio: tra patti e promesse

La Fiorentina e il patto intorno alla tavola

Redazione VN 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 07:40)

In casa Fiorentina la tavola ha sempre rappresentato una sorta di rifugio, un momento in cui squadra e staff si ritrovano per esorcizzare i periodi negativi e propiziare quelli più favorevoli. Una tradizione che nasce già negli anni '90, quando Batistuta e compagni erano soliti riunirsi al celebre ristorante «Il Latini», dove davanti a una bistecca al sangue si rinsaldavano rapporti e fiducia.

Col passare delle stagioni, le usanze e i ristoranti sono cambiati ma lo spirito è rimasto identico: nelle annate segnate da una forte presenza argentina, i protagonisti viola erano soliti ritrovarsi anche con le famiglie ai vecchi «campini» per gustare l'asado mentre più di recente, con Italiano in panchina, non sono mancate cene a base di sushi, segno di un gruppo aperto a nuove consuetudini ma sempre compatto attorno alla stessa idea.

Che sia carne, pesce o cucina etnica, il filo conduttore non è mai mutato: la voglia è quella di cementare lo spogliatoio e trasformare la convivialità in energia positiva da riproporre anche in campo. Lo scrive la Nazione.