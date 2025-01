Repubblica: “Ecco gli elementi per ripartire. E Folorunsho il valore aggiunto”

Dalle parole ai fatti . Dopo giorni di forti dichiarazioni , conferenze stampa e confronti è tempo di dare delle risposte sul campo. L'unico punto in cinque partite ha riportato la Fiorentina a confrontarsi con la realtà e per ripartire servono umiltà e compattezza . Due elementi che nelle ultime sfide sono venuti a mancare e che erano stai il punto di forza nel filotto delle otto partite consecutive vinte.

Una mano può senz'altro arrivare dal mercato. Da una parte sfoltire la rosa dagli elementi fuori dal progetto, dall'altra fare degli acquisti mirati utili agli obiettivi della società e del mister. Folorunsho l'abbiamo già visto in uno spezzone di gara contro il Monza. Ha voglia di rilanciarsi e potrebbe già partire titolare contro il Torino in un 4-2-3-1. La questione è il ruolo. Potrebbe giocare esterno a sinistra come Bove, ma con tutta la libertà di muoversi a centrocampo. Lo riporta LaRepubblica.