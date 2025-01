Pradè ha chiesto un cambio di mentalità e maggiore impegno, sottolineando che la squadra non può permettersi figuracce di questo tipo se vuole ambire a traguardi importanti. Le sue parole segnano un momento di forte pressione per i giocatori, mentre il club si prepara a una settimana intensa, con la sfida contro il Torino e trattative di mercato decisive per risollevare il gruppo. Lo riporta la Nazione.