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La Repubblica

Repubblica: “Difficile vedere Sarri a Firenze. Ecco l’identikit perfetto”

Paratici
Il nome perfetto sul taccuino di Fabio Paratici
Redazione VN

In questi giorni molti tifosi viola hanno scritto personalmente a Fabio Paratici per richiedere Sarri in panchina. I due, che in passato non hanno avuto un rapporto idilliaco, sembrano essersi riappacificati proprio in occasione di Fiorentina-Lazio. Entrambi, infatti, hanno speso belle parole l'uno per l'altro, cariche di stima reciproca.

Quello di Sarri a Firenze rimane comunque uno scenario complicato. Paratici vorrebbe ripartire con un allenatore giovane che abbia esperienza: l’identikit perfetto è quello di Fabio Grosso del Sassuolo, con i due che si sono già conosciuti e apprezzati alla Juventus e con un profilo che piace anche alla proprietà. Lo scrive La Repubblica.

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