Repubblica: “Conference, altro che ingombro. Il riscatto viola passa dall’Europa”

Repubblica sull'importanza della Conference League per la Fiorentina di Pioli

Redazione VN 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 08:42)

Altro che ostacolo: per Stefano Pioli e la sua Fiorentina, la Conference League è diventata la via maestra per dare un senso alla stagione. Dopo la sconfitta di San Siro, il tecnico viola ha ribadito con chiarezza che la competizione europea, che la squadra prova a vincere per il quarto anno consecutivo, rappresenta oggi una priorità assoluta. Il campionato, infatti, preoccupa: l’obiettivo dichiarato di migliorare il sesto posto dello scorso anno appare compromesso, visto che servirebbe una media di due punti a partita per eguagliare i 65 punti del 2023/24, un ritmo difficile da mantenere considerando le attuali difficoltà. Da qui la scelta di puntare tutto sulla coppa, che Pioli stesso ha definito “l’obiettivo che può cambiare le sorti dell’annata”.

Il tecnico ha voluto fugare ogni dubbio: la gara europea non è un intralcio, ma un’occasione. Una vittoria contro il Rapid Vienna sarebbe vitale per ritrovare fiducia, rialzare l’autostima e invertire la rotta in vista della delicata sfida di campionato contro il Bologna. Nel frattempo, tutta la Fiorentina ha voluto esprimere vicinanza a Vincenzo Italiano, ex allenatore viola e attuale tecnico rossoblù, ricoverato per una polmonite al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Le sue condizioni sono in miglioramento e dai canali ufficiali della società è arrivato un messaggio di pronta guarigione.

La Fiorentina partirà per Vienna con un obiettivo chiaro: vincere per restare a punteggio pieno e avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi, senza passare dagli spareggi. Pioli dovrebbe optare per una rotazione mirata, evitando rivoluzioni in una squadra ancora alla ricerca della propria identità. Di fronte ci sarà un Rapid Vienna in crisi profonda, terzo in campionato ma reduce da un solo punto in quattro partite e da tre sconfitte di fila contro Austria Vienna, Salisburgo e LASK. Il ricordo dell’Allianz Stadion non è dei migliori, ma due anni fa i viola seppero ribaltare lo 0-1 dell’andata grazie a una doppietta di Nico Gonzalez. Ora serve un’altra scossa: la Conference non è più un impegno secondario, ma la strada principale per salvare la stagione. Lo scrive Repubblica Firenze.