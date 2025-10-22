Nazione: “Pioli concede del riposo a Pongracic. E così torna Comuzzo”

Comuzzo prenderà il posto di Pongracic?

Redazione VN 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 08:28)

La Fiorentina ha iniziato ieri la preparazione in vista della trasferta di Vienna, dove affronterà il Rapid in Conference League. L’allenamento odierno, in programma alle 11 con i primi 15 minuti aperti alla stampa, sarà l’ultimo prima della partenza per l’Austria, prevista nel pomeriggio. Alle 18.30 si terrà la conferenza stampa di Stefano Pioli e di un giocatore viola all’interno dell’Allianz Stadion. Il tecnico, come di consueto, non svelerà probabili formazioni, ma cresce la sensazione che possa optare per un ampio turnover per gestire le energie in vista del doppio impegno europeo e di campionato.

Sulle fasce, Dodo e Gosens potrebbero essere tenuti a riposo per la delicatissima gara di domenica contro il Bologna, lasciando spazio a Fortini e Parisi. In difesa è previsto il rientro di Comuzzo, schierato come braccetto destro al posto di Pongracic, mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare Ndour, protagonista positivo nella prima giornata contro il Sigma Olomouc ma poi finito ai margini. In avanti, probabile nuova occasione per Piccoli, con Kean che sarà gestito con cautela per evitare rischi alla caviglia destra.

La strategia di Pioli è chiara: preservare i titolari per il campionato senza però compromettere il cammino europeo. L’obiettivo è doppio — consolidare il buon rendimento in Conference e risparmiare energie per la sfida cruciale del weekend. Il Rapid Vienna, in un momento di crisi di risultati, rappresenta un avversario insidioso ma alla portata di una Fiorentina ordinata e concentrata. A sostenere la squadra ci saranno circa 1.200 tifosi viola, un numero significativo considerando la trasferta europea infrasettimanale e il periodo non facile attraversato dal gruppo. Lo scrive la Nazione.