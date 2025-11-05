Repubblica: “Con l’esonero di Pioli ci perdono tutti. Ora inizio della svolta?”

Con l'esonero di Pioli, come scrive La Repubblica, si sancisce la sconfitta di tutte le componenti: quella tecnica, con il tecnico bruciatosi nel suo ritorno in Italia e nella sua Firenze, scelta fatta con il cuore sì ma anche con la logica di chi pensava di poter incidere in serie A come ai tempi del Milan anche in una squadra non di primissima fascia; quella ambientale, con la città e la tifoseria che lo aveva accolto come la garanzia di ambizioni dopo un'estate iniziata con le dimissioni di Palladino e la contestazione a Pradé; infine quella societaria: Pioli è stato il grande all in di Commisso. Per ingaggio, con un allenatore da 3 milioni mai avuto sotto la sua gestione, e per profilo, non un emergente o un cavallo di ritorno come i vari Montella, Italiano o Palladino, ma un top, uno dei pochi ad arrivare in viola o a tornare - con uno scudetto da allenatore.