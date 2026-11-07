Fiorentina-Juventus non è mai una partita come le altre, ma questa volta la posta in palio per i viola ha anche un significato particolare: interrompere un digiuno casalingo che in campionato dura ormai da quasi sette mesi. Come sottolinea la Repubblica, il Franchi si è trasformato in un vero e proprio tabù per la squadra di Paolo Vanoli, che non conquista i tre punti davanti al proprio pubblico dal 13 aprile scorso.

L'ultima gioia risale alla sfida contro la Lazio, decisa da una rete di Robin Gosens. Da quel momento la Fiorentina non è più riuscita a vincere una partita di Serie A a Firenze. Sono arrivati tre pareggi contro Sassuolo, Genoa e Atalanta, prima di una stagione 2026-2027 caratterizzata da ulteriori difficoltà: cinque gare casalinghe, tre sconfitte contro Frosinone, Torino e Como e due pareggi contro Atalanta e Napoli.

Il bilancio complessivo delle ultime otto partite interne racconta dunque una squadra incapace di sfruttare il fattore campo. Ancora più significativo il rendimento nell'intero anno solare 2026: considerando sedici incontri di campionato disputati a Firenze, le vittorie sono state appena tre, contro Lazio, Pisa e Cremonese. A queste si aggiungono nove pareggi e quattro sconfitte, per una media punti decisamente al di sotto delle aspettative.

Ecco perché battere la Juventus avrebbe un valore che andrebbe ben oltre i tre punti. La Fiorentina avrebbe l'opportunità di ricucire il rapporto con il proprio pubblico, che non ha mai fatto mancare il sostegno alla squadra nonostante le difficoltà. Per l'occasione il Franchi sarà tutto esaurito, con circa 24.000 spettatori e la consueta coreografia della Curva Fiesole. Una cornice speciale per provare finalmente a interrompere il digiuno.