Rep: “Ecco come superare il Rakow. La Conference rappresenta un sogno”

La Fiorentina deve affrontare il Rakow con l'atteggiamento visto a Bialystok
Il sorteggio è stato benevolo nei confronti della Fiorentina che ha pescato il Rakow evitando così lo Strasburgo, squadra succursale del Chelsea. Il tabellone che si è delineato non fa comunque stare tranquilli: se Vanoli riuscirà a trasmettere la mentalità di Bialystok i viola non avranno problemi nel passaggio del turno, se invece in campo si vedrà l’atteggiamento di giovedì sera qualsiasi avversario appare insormontabile.

Con l'eventuale passaggio del turno la Fiorentina affronterebbe una tra Crystal Palace e Aek Larnaca. Un possibile incontro con gli inglesi che sa di finale anticipata. L'obiettivo è quello di arrivarci nel migliore dei modi: nonostante una classifica ancora complicata, la Conference può rappresentare un sogno. Lo scrive La Repubblica.

