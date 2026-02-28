Il sorteggio è stato benevolo nei confronti della Fiorentina che ha pescato il Rakow evitando così lo Strasburgo, squadra succursale del Chelsea. Il tabellone che si è delineato non fa comunque stare tranquilli: se Vanoli riuscirà a trasmettere la mentalità di Bialystok i viola non avranno problemi nel passaggio del turno, se invece in campo si vedrà l’atteggiamento di giovedì sera qualsiasi avversario appare insormontabile.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Ecco come superare il Rakow. La Conference rappresenta un sogno”
La Repubblica
Rep: “Ecco come superare il Rakow. La Conference rappresenta un sogno”
La Fiorentina deve affrontare il Rakow con l'atteggiamento visto a Bialystok
Con l'eventuale passaggio del turno la Fiorentina affronterebbe una tra Crystal Palace e Aek Larnaca. Un possibile incontro con gli inglesi che sa di finale anticipata. L'obiettivo è quello di arrivarci nel migliore dei modi: nonostante una classifica ancora complicata, la Conference può rappresentare un sogno. Lo scrive La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA