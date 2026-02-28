Rep: “Ecco come superare il Rakow. La Conference rappresenta un sogno”

Il sorteggio è stato benevolo nei confronti della Fiorentina che ha pescato il Rakow evitando così lo Strasburgo, squadra succursale del Chelsea. Il tabellone che si è delineato non fa comunque stare tranquilli: se Vanoli riuscirà a trasmettere la mentalità di Bialystok i viola non avranno problemi nel passaggio del turno, se invece in campo si vedrà l’atteggiamento di giovedì sera qualsiasi avversario appare insormontabile.