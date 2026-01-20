Rep: “Domani l’ultimo saluto a Commisso, i presenti. Lunedì la messa in Duomo”

Domani si terrà l'ultimo saluto al Presidente Rocco Commissocon i funerali che verranno svolti a New York alla St. Patrick’s Cathedral sulla Fifth Avenue. Oltre alla famiglia e allo stato maggiore della Mediacom da Firenze arriveranno il direttore generale viola Alessandro Ferrari, il responsabile dell’area medica della Fiorentina Luca Pengue e gli amici più stretti di Rocco Commisso nel suo periodo fiorentino, come l’architetto Marco Casamonti e il costruttore Giovanni Nigro. Anche la sindaca Funaro sarà presente ai funerali.