Rep: “Domani l’ultimo saluto a Commisso, i presenti. Lunedì la messa in Duomo”

Domani si terrà l'ultimo saluto al Presidente Rocco Commissocon i funerali che verranno svolti a New York alla St. Patrick’s Cathedral sulla Fifth Avenue. Oltre alla famiglia e allo stato maggiore della Mediacom da Firenze arriveranno il direttore generale viola Alessandro Ferrari, il responsabile dell’area medica della Fiorentina Luca Pengue e gli amici più stretti di Rocco Commisso nel suo periodo fiorentino, come l’architetto Marco Casamonti e il costruttore Giovanni Nigro. Anche la sindaca Funaro sarà presente ai funerali.
Nella giornata di ieri la Fiorentina ha reso note le modalità streaming per vedere la cerimonia. Poi, al termine della funzione religiosa alle 13,30, ora americana, le 19,30 in Italia, al Maryrest Cemetery & Mausoleum, a Mahwah si terrà la sepoltura. Lunedì verrà svolta una messa celebrativa anche a Firenze, in Duomo, con la presenza di tante persone appartenenti al mondo sportivo. Lo riporta La Repubblica.
