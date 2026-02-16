Ranieri, attento e lucido: senza fascia si è ripreso la scena

Scelto a sorpresa da Vanoli, Ranieri a Comoha ripagato la fiducia dell'allenatore

Tornato titolare dopo le panchine delle settimane precedenti, Luca Ranieri a Como ha risposto da leader. Accanto a Pongracic ha guidato una difesa solida, concedendo pochissimo e mostrando quella determinazione che era mancata nelle ultime uscite.

Il difensore viola ha vissuto un mese complicato: prima la perdita della fascia, poi l’esclusione dall’undici iniziale. Una scelta accettata senza polemiche, come ha spiegato nel post gara: «È stato un mese difficile. Non poter aiutare la squadra mi ha fatto male. Ho accettato la decisione del mister e sono sempre a disposizione. L’importante è la salvezza, non possiamo andare in serie B».

A Como Ranieri ha offerto una prova di personalità, simbolo la scivolata che ha avviato l’azione del rigore del 2-0. Attento, grintoso e lucido anche nel finale, ha contribuito a una vittoria che allontana, almeno in parte, le paure e rilancia la Fiorentina nella corsa salvezza. Lo scrive la Repubblica.