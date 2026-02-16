La vittoria porta illusione, è successo già 3 volte: col Pisa per invertire il trend

Le tre vittorie precedenti avevano ogni volta illuso la Fiorentina di aver trovato la svolta : il 5-1 all’Udinese, l’1-0 nel recupero contro la Cremonese, il 2-1 di Bologna. Ma a quei successi non era mai seguita continuità.

Difesa collettiva, sacrificio, cinismo e soprattutto maturità nel finale: proprio quei minuti che finora erano stati un boomerang (dieci punti persi nei recuperi) sono diventati il simbolo del cambio di mentalità. A Como i viola hanno saputo spezzare il ritmo, gestire il pallone e non concedere vere occasioni, anzi sfiorando anche l’1-3.