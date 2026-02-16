Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha analizzato il momento della Fiorentina e la posizione di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:
Ferrara: "Ma che bravo Vanoli. Il 'Vanolismo' un mix tra Iachini e Guardiola"
Se uno sciatore brasiliano vince l'oro nel gigante, se la Juve strilla urlando al ladro (in effetti Bastoni non ci fa una grande figura), allora ci sta benissimo che la Fiorentina vinca a Como con una partita quasi perfetta. Il quasi è riferito allidea che la squadra di Vanoli riesce comunque a far soffrire i suoi tifosi nel finale. Anche se poi, a conti fatti, De Gea non ha da lavorare un granche. problema è che quel gol del Torino al 94' era rimasto sullo stomaco a tutti e il terrore questa volta correva più nel cuore dei tifosi che in quello dei giocatori, che hanno dimostrato di aver imparato la lezione. Brava Fiorentina e bravo
Vanoli, passato dalle stalle alle stelle nel giro di un soffio. Di sicuro il Vanolismo, una via di mezzo tra il calcio di lachini e quello di Guardiola (commistione improbabile), è un calcio in continuo divenire.
