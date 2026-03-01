La Gazzetta dello Sport analizza oggi sulle sue pagine l'Udinese di Runjaic e l'ex di turno Nicolò Zaniolo in vista del match con la Fiorentina. Come riporta la rosea, il numero 10 dei friulani è a secco da sette giornate. Mai, in questo campionato, Zaniolo era stato così tanto tempo senza trovare la via del gol, colpa anche della pulizia del menisco che lo ha tenuto lontano dal campo per tre partite. L'occasione della partita di domani sarà contro la Fiorentina, ed è ghiotta per interrompere l'astinenza contro la sua ex squadra. Considerando l'assenza di Keinan Davis, l'altro leader dell'attacco di Runjaic, sulle spalle di Nicolò ci sono ancora ulteriori responsabilità. Nelle scorse settimane era stata caldeggiata l'ipotesi che potesse essere schierato dal falso numero 9, pensando anche ai tentativi fatti in passato sia da Gian Piero Gasperini ai tempi dell'Atalanta che da Raffaele Palladino quando era alla Fiorentina, ma l'eventualità non si è mai concretizzata. Runjaic ha sempre deciso di affiancargli un riferimento, prima Vakoun Bayo e poi Adam Buksa, e così sarà anche nella partita con i viola.