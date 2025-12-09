Quando il caos tocca anche De Gea: gli errori adesso sono davvero troppi

De Gea è in totale confusione

9 dicembre 2025

La Fiorentina sta attraversando un momento di forte caos, una situazione che lo stesso allenatore Paolo Vanoli ha ammesso parlando apertamente della “paura da togliersi”. Il clima di confusione non risparmia neanche i giocatori più esperti, tra cui David De Gea, che nelle ultime partite ha mostrato incertezze insolite per un portiere del suo calibro. Gli errori decisivi commessi contro il Sassuolo, prima sul tiro di Volpato e poi sull’azione del raddoppio di Muharemovic, hanno evidenziato un disorientamento che sembra riflettere lo stato d’animo generale della squadra.

Questi non sono casi isolati, ma l’ennesimo capitolo di una serie di sbavature che De Gea ha accumulato nel corso della stagione. Già ad agosto, nella gara contro il Cagliari, aveva regalato il gol dell’1-1 lasciandosi sfuggire un pallone su un colpo di testa; episodi simili si sono ripetuti contro Milan e Genoa, dove ritardi nelle uscite e nei posizionamenti hanno contribuito ai gol avversari. Anche contro la Juventus, a novembre, un errore di reazione aveva permesso a Kostic di sbloccare la partita.

Il quadro complessivo è quello di un regressivo e preoccupante calo di rendimento da parte di un portiere che, per esperienza e peso nello spogliatoio, dovrebbe essere un punto di riferimento. Le sue incertezze non solo complicano il cammino della Fiorentina in un momento già delicato, ma minano anche la fiducia collettiva della squadra, accentuando il clima di smarrimento che Vanoli sta cercando invano di dissipare. Lo scrive il Corriere dello Sport.