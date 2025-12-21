Prove di 4-4-1-1 con Gud e Kean. E spunta una suggestione più offensiva

Stravolta un po' o stravolta tanto, la Fiorentina contro l’Udinese disputerà una partita decisiva più delle precedenti, per rimanere agganciata intanto alle speranze-salvezza grazie a una vittoria non più rinviabile. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, in campo oggi vedremo una disposizione diversa, pur avendo avuto il tecnico varesino pochissimo tempo per provare la novità nel sistema di gioco. Salvo retromarce dell'ultimo minuto, e se Vanoli non dovesse aver avuto risposte convincenti nei due allenamenti post Conference, la novità è la difesa a quattro. Comuzzo e Ranieri favoriti in mezzo davanti a De Gea, Dodò e Parisi i due terzini indiziati a giocare dal 1'.