Dopo il Losanna Vanoli ha evocato cambi radicali, nelle scelte degli uomini e nel modulo, ed eccoci alla prova dei fatti. Contro l'Udinese quello che serve è una radicale trasformazione emotiva, perché con la paura si è già visto che non si va da nessuna parte. Come scrive La Nazione, i giocatori sono chiamati ad avere un moto d'orgoglio e un'aggressività agonistica ben diversa da quella "ammirata" finora, ma non sarà facile per questa frastornata e indecifrabile Fiorentina. In campo - si legge - serve un segnale per una squadra che per adesso ha preso solo sberle senza alzare la guardia.
I novanta minuti più drammatici. Un moto d’orgoglio aspettando Paratici
Vanoli evoca cambi, ma quello che conterà di più oggi per la Fiorentina sarà un atteggiamento diverso
Per questo oggi servirà il cambio di rotta al momento solo auspicato, almeno per quel che riguarda l'atteggiamento e in attesa di quello dirigenziale. Il nome in pole è quello di Paratici: che sia l'uomo giusto è difficile saperlo, certamente è un uomo di calcio evocato da più parti in questi mesi.
