I novanta minuti più drammatici. Un moto d’orgoglio aspettando Paratici

Dopo il Losanna Vanoli ha evocato cambi radicali, nelle scelte degli uomini e nel modulo, ed eccoci alla prova dei fatti. Contro l'Udinese quello che serve è una radicale trasformazione emotiva, perché con la paura si è già visto che non si va da nessuna parte. Come scrive La Nazione, i giocatori sono chiamati ad avere un moto d'orgoglio e un'aggressività agonistica ben diversa da quella "ammirata" finora, ma non sarà facile per questa frastornata e indecifrabile Fiorentina. In campo - si legge - serve un segnale per una squadra che per adesso ha preso solo sberle senza alzare la guardia.